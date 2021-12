Lechia Gdańsk - Raków Częstochowa NA ŻYWO 4.12.2021 r. Ilkay Durmus i Flavio Paixao poprowadzili Lechię do zwycięstwa nad Rakowem! ZDJĘCIA

Pierwsza połowa meczu była niczym piłkarskie szachy. Obaj trenerzy chcieli przechytrzyć siebie pod względem taktycznym. Więcej z gry miała Lechia, która była zespołem bardziej aktywnym, ale gola strzelili goście z Częstochowy. Dusan Kuciak odbił piłkę po silnym strzale Ivi Lopeza, ale potem zabrakło asekuracji, a podanie Patryka Kuna na gola zamienił Ben Lederman. Do końca tej części gry na boisku niewiele się działo. Lechia próbowała atakować, a głęboko cofnięty Raków bardzo dobrze bronił dostępu do własnej bramki i grający zbyt wolno podopieczni trenera Kaczmarka nie potrafili dojść do sytuacji bramkowej. Po laniu w Szczecinie biało-zieloni przegrywali u siebie po pierwszej połowie także z Pogonią. Co mogło wydarzyć się po przerwie?

CZYTAJ TAKŻE: Kontrowersyjne i wyraziste oprawy kibiców. Te sektorówki budziły emocje. Jakie pomysły mieli fani Lechii Gdańsk?

W drugiej połowie na boisko wyszła odmieniona drużyna Lechii i od razu na boisku zaczęło dziać się znacznie więcej. Gdańszczanie atakowali z pomysłem oraz determinacją i na efekty nie trzeba było długo czekać. Tym bardziej że biało-zieloni chcieli odbić sobie porażkę z Pogonią i przełamać się w meczach z Rakowem, z którym gładko przegrali dwa ostatnie mecze w Gdańsku. Bohaterem zespołu był Ilkay Durmus, który po raz kolejny pokazał, że był transferowym strzałem w „10”. Najpierw strzelił wyrównującego gola głową po dośrodkowaniu Bartosza Kopacza, a następnie w efektowny sposób wykończył akcję po zagraniu Flavio Paixao. To była bardzo ładna akcja i piękny strzał Durmusa. Na tym emocje się wcale nie skończyły. W 82 minucie drugą żółtą kartką i w efekcie czerwoną ukarany został Michał Nalepa. Co ciekawe, obrońca Lechii czerwoną kartkę zobaczył także w poprzednim meczu z Rakowem, który został rozegrany w Gdańsku, a który biało-zieloni przegrali 1:3. Tym razem, pomimo osłabienia, powtórki nie było, a gdańszczanie szybko rozstrzygnęli to spotkanie. Kilka minut później fatalny błąd popełnił Andrzej Niewulis, a takie prezenty wykorzystuje Flavio Paixao i spokojnie skierował piłkę do siatki ustalając wynik spotkania. Wymarzona setka jest już coraz bliżej Flavio, który strzelił już 96 gola na boiskach polskiej Ekstraklasy. To była bardzo dobra połowa w wykonaniu podopiecznych trenera Kaczmarka i została udokumentowana zdobyciem trzech goli dających cenne trzy punkty.