Lechia Gdańsk - Radomiak 28.08.2021 r. Biało-zieloni zmiażdżyli rywala do przerwy, a potem podarowali mu punkt w prezencie ZDJĘCIA

Trener Piotr Stokowie dokonał zmian w składzie, których można było się spodziewać. Od początku na boisku pojawili się Michał Nalepa, Rafał Pietrzak i Łukasz Zwoliński, a na ławce rezerwowych usiedli Bartosz Kopacz, Conrado oraz Flavio Paixao. Portugalczyk dwa poprzednie mecze zaczął w podstawowym składzie, ale gola nie strzelił i przyszła kolej na Zwolińskiego.

Lechia natarła na rywali z takim animuszem, jakby chciała ich zmieść z boiska. Na bramkę beniaminka sunął atak za atakiem Za rozgrywanie wziął się środkowy obrońca Mario Maloca, bo to po jego podaniu znakomitą sytuację bramkową miał Łukasz Zwoliński, ale posłał futbolówkę obok bramki. „Zwolak” mógł otworzyć wynik meczu, ale wciąż o ile potrafi znaleźć się w sytuacji bramkowej, to ma problem z jej wykończeniem. Za to Maloca poczuł smykałkę do rozgrywania piłki, a tym razem zaliczył asystę, po bardzo dobrze dograł piłkę do Mateusza Żukowskiego, a ten huknął do siatki. Drugi gol dla biało-zielonych to także przytomne rozegranie piłki przez Jarosława Kubickiego, a Maciej Gajos trafił do siatki. Dla Żukowskiego i Gajosa to drugie trafienia w tym sezonie. Mateusz coraz lepiej czuje się jako prawy obrońca, a dzięki doświadczeniu gry w ataku, potrafi dobrze zachować się w polu karnym rywali. Strzelił pięknego gola i może mówić o wymarzonym wejściu w sezon. O Żukowskim dobre zdanie ma Jacek Magiera, trener Śląska Wrocław, który miał być zainteresowany pozyskaniem tego piłkarza przed sezonem, ale spotkał się z odpowiedzią odmowną.