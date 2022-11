Lechia Gdańsk - Piast Gliwice 13.11.2022 r. Biało-zieloni grają dziś o spokojniejszą zimę. Marcin Kaczmarek: Mamy wiele do ugrania

Lechia zagra z Piastem o spokojną zimę. Biało-zieloni mają punkt przewagi nad zespołem ze Śląska, który otwiera strefę spadkową. Jeśli Lechia wygra, to odskoczy od tego rywala o cztery punkty i będzie miała jeszcze do rozegrana zaległe spotkanie z Górnikiem Zabrze. Piast jest ostatnio w bardzo słabej formie, a podopieczni trenera Marcina Kaczmarka będą chcieli to wykorzystać i wygrać. Teraz najważniejsze jest, żeby drużyna się zregenerowała po trudnym, i przegranym w rzutach karnych, meczu z Legią Warszawa w Fortunie Pucharze Polski.