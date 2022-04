Lechia Gdańsk może przesądzić o przyszłości Piotra Stokowca. Dostał ultimatum od Zagłębia Lubin: minimum cztery punkty w dwóch meczach

W przeciwnym razie prawdopodobnie dojdzie do zakończenia współpracy. I to pomimo faktu, że przy okazji podpisywania kontraktu ze Stokowcem dało się usłyszeć ze strony zarządu Zagłębia, że to projekt na lata. Tymczasem okazuje się, że może nawet nie być to projekt do lata.

Zagłębie gra wiosną kiepsko. Nie należy do najgorzej punktujących drużyn, ale z drugiej strony 11 punktów nie jest wynikiem, którego w Lubinie oczekiwali po zmianie szkoleniowca.

Ostatnie pięć meczów Zagłębia? 0:4 z Wartą, 1:2 z Jagiellonią, 3:1 ze Stalą, 0:1 z Cracovią, 2:4 z Górnikiem Zabrze. Jedyne zwycięstwo ze Stalą Mielec, które i tak przyszło dość szczęśliwie, bo przez większość spotkania to rywale byli zespołem lepszym. W całym sezonie Zagłębie straciło 54 gole, co jest najgorszym wynikiem w całej lidze obok Górnika Łęczna.