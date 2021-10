Lechia Gdańsk - Legia Warszawa 3.10.2021 r. Kibice Legii byli na meczu w Gdańsku. Jak się zaprezentowali podczas meczu z Lechią? GALERIA Paweł Stankiewicz

Kibice Legii Warszawa w Gdańsku podczas meczu z Lechią Fot. Przemysław Świderski Zobacz galerię (22 zdjęcia)

Lechia Gdańsk - Legia Warszawa. Kibice Legii Warszawa pojawili się w Gdańsku, żeby z trybun stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk wspierać swój zespół w meczu z Lechią Gdańsk. To nie wystarczyło, bo mistrzowie Polski gładko przegrali w Gdańsku 1:3. Jaki kibice Legii zaprezentowali się na trybunach gdańskiego stadionu? Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii.