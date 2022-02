Lechia Gdańsk - Lech Poznań 20.02.2022 r. Lechia gra z Lechem i na tym meczu trzeba być! Ile kosztuje bilet?

Przed Lechią wiosną wiele ciekawych meczów w Gdańsku, a przecież biało-zieloni chcą walczyć o czołowe miejsca w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Ten hitowy z Lechem Poznań już w najbliższą niedzielę.

Ile trzeba zapłacić za bilet, żeby z trybun gdańskiego stadionu obejrzeć mecz z udziałem podopiecznych trenera Tomasza Kaczmarka? Za miejsca w sektorach położonych za bramkami trzeba zapłacić 30 złotych za bilet normalny i 15 złotych za ulgowy. Miejsca na prostych, z wyłączeniem strefy Prestige, kosztują 50 złotych za bilet normalny oraz 30 złotych za ulgowy.

Bilety ulgowe przysługują uczniom lub studentom do 26 roku życia oraz seniorom mającym powyżej 60 lat. Dzieci do lat 6 nie muszą mieć biletów, ale bez zajmowania osobnego krzesełka. Przy zakupie trzech biletów podczas jednej transakcji, z wyłączeniem strefy Prestige, przysługuje rabat w wysokości 20 procent. Bilety można kupić przez system bilety.lechia.pl, aplikacje, Fan Store Lechii Gdańsk, w sklepach kibica Lwy Północy oraz w kasach biletowych przy stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk na dwie godziny przed rozpoczęciem spotkania.