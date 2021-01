Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok NA ŻYWO 30.01.2021 Będą punkty? Gdzie oglądać transmisję TV i stream? Wynik meczu, online, relacja

Rozgrywki rundy wiosennej w nowym roku piłkarze Lechii Gdańsk zaczną od meczu u siebie z Jagiellonią Białystok. Ważne, aby w pierwszym spotkaniu odnieść zwycięstwo, które podbuduje drużynę.

Podopieczni trenera Piotra Stokowca jesienią zanotowali zbyt wiele wpadek. To sprawiło, że są na ósmym miejscu w tabeli, a do Jagiellonii tracą jeden punkt. Szkoleniowiec biało-zielonych zapewnia jednak, że drużyna w lidze nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Bardzo ważny będzie początek, bo jeśli Lechia wygra pierwsze dwa mecze z Jagiellonią i Wartą, to jeszcze będzie mogła wrócić do walki o czołowe miejsca w tabeli PKO Ekstraklasy.

Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok, PKO Ekstraklasa. Kursy, typy bukmacherów