Lechia Gdańsk - Cracovia 8.05.2021 r. Lechia walczy o Ligę Konferencji. Dziś bardzo ważny mecz z Cracovią

Podopieczni trenera Piotra Stokowca walczą o czwarte miejsce w lidze, bo dzięki wygranej Rakowa Częstochowa nad Arką Gdynia w finale Pucharu Polski jasne się stało, że ta pozycja pozwoli zagrać w kwalifikacjach Ligi Konferencji.

W tej chwili czwarte miejsce w tabeli zajmuje Piast Gliwice, który piątą Lechię wyprzedza o jeden punkt. Kibice w Gdańsku mocno ściskali kciuki za Raków w finale Pucharu Polski, bo tylko wygrana tej drużyny dawała nadzieję biało-zielonym na grę w europejskich pucharach. Teraz będzie podobnie, bo to właśnie Raków może pomóc drużynie trenera Stokowca wskoczyć na czwarte miejsce w ligowej tabeli. Lechia sama musi pokazać, że chce czwartego miejsca, a do tego potrzebuje zwycięstw w meczach z Cracovią i Jagiellonią. Oczywiście o tej pozycji myślą także w Zagłębiu Lubin, Śląsku Wrocław i Warcie Poznań, ale jeśli gdańszczanie zdobędą komplet punktów, wówczas te zespoły nie będą mogły już ich wyprzedzić. Pozostanie zatem walka o czwarte miejsce i właśnie Raków będzie kluczowy, żeby Lechia mogła minąć w tabeli zespół z Gliwic. Raków ma już Puchar Polski, ale chce też zostać wicemistrzem Polski, a w najbliższej kolejce zagra w Częstochowie właśnie z Piastem. Ponieważ w ostatniej kolejce drużyna z Gliwic zagra u siebie z Wisłą Kraków, to właśnie najbliższy mecz jest nadzieją biało-zielonych, że ich rywale stracą punkty. Lechię urządzi w Częstochowie wygrana Rakowa albo remis, bo wtedy przy swoich dwóch zwycięstwach na pewno zakończy sezon ligowy na czwartej pozycji i uzyska prawo gry w kwalifikacjach Ligi Konferencji.