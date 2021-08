Lechia Gdańsk - Cracovia 14.08.2021 r. Biało-zieloni zabójczo skuteczni i mają wicelidera! Mateusz Żukowski z debiutanckim golem ZDJĘCIA

Łukasz Zwoliński miał tyle okazji bramkowych w pierwszych trzech meczach sezonu, z rzutem karnym w meczu ze Śląskiem Wrocław, że już mógł pewnym liderem w klasyfikacji strzelców w PKO Ekstraklasie. Zamiast tego ma na koncie jednego gola, a trener Piotr Stokowiec stracił cierpliwość i posadził „Zwolaka” na ławce w meczu z Cracovią. Po raz pierwszy w tym sezonie w podstawowym składzie pojawiła się klubowa legenda, czyli Flavio Paixao, który dał dobrą zmianę we Wrocławiu. To jednak nie kapitan biało-zielonych był bohaterem Lechii, który nawiasem mówiąc zagrał mocno przeciętnie i w pierwszej połowie głównie czekał aż sędzia podyktuje rzut karny dla gospodarzy.

CZYTAJ TAKŻE: Kto jest najdroższym piłkarzem Lechii? Sprawdźcie ranking [TOP 26]

Pierwsza połowa meczu była ledwie przeciętna i miała dwóch bohaterów w gdańskim zespole. Pierwszym był Conrado. Cracovia przeprowadziła jedną składną akcję w tej części gry, podawał Pelle van Amersfoort, a z około czterech metrów strzelał Cornel Rapa. Futbolówka już minęła Zlatana Alomerovicia i wówczas tuż przed linią bramkową pojawił się Conrado i wybił piłkę, która niechybnie zmierzała do siatki. Piłkarze z Krakowa mieli czego żałować, bo choć grali bardzo słabo, to mogli objąć prowadzenie. Lechia miała problemy z kreowaniem akcji ofensywnych, ale objęła prowadzenie. Gol padł ze stałego fragmentu gry, ale przy sporej dozie szczęścia. Strzał z rzutu wolnego oddał Maciej Gajos, a piłka odbiła się od stojącego w murze i kompletnie zaskoczyła Karola Niemczyckiego. Bramkarz „Pasów” próbował szybko zareagować i rzucić się w drugi róg, ale futbolówka idealnie wpadła do siatki tuż przy słupku.