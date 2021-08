Lech Poznań - Lechia Gdańsk 22.08.2021 r. Lechia bez atutów w Poznaniu i wraca bez punktów po słabej grze ZDJĘCIA

[iframe width="500" height="122"]https://widget.ekstraklasa.net/widget/protokol.html?mecz_id=60d09ef588ce4044652fc923&c=0&h=122&w=500[/iframe]

Piotr Stokowiec, trener Lechii, lubi zaskakiwać i nie inaczej było w Poznaniu. Sezon w podstawowym składzie zaczął Zlatan Alomerović, zagrał w czterech spotkaniach i wpuścił dwa gole. On sam nie czuje się winny za utratę gola w meczu ze Śląskiem we Wrocławiu i trenerzy też nie odstawili go od składu i zagrał przeciwko Cracovii. W ostatnim spotkaniu gola nie wpuścił i usiadł na ławce rezerwowych, a do bramki wrócił Dusan Kuciak. Słowak nie uratował Lechii przed porażką w Poznaniu, ale nie można mieć do niego pretensji. Dusan w kilku sytuacjach ratował drużynę, a przy golach nie miał nic do powiedzenia. Dobrą formę pokazał zwłaszcza wygrywając pojedynek z Jakubem Kamińskim czy broniąc strzał Joao Amarala. Kuciak robił co mógł w bramce biało-zielonych, ale to było zdecydowanie za mało, żeby myśleć o wywiezieniu z Poznania przynajmniej jednego punktu.