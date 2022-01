Lębork. Złodzieje ukradli skarbonki z datkami na budowę hospicjum i leczenie Arka Gołąbowicza

Nowa Wieś Lęborska i Lębork. Kradzież skarbonek. Co zginęło?

W sprawie kradzieży w sklepie "Minuta8" policja już działa. Złodziei nagrał sklepowy monitoring, właściciel opublikował go na Facebooku. Widać na nim, jak pod sklep ok. 1.30 podjeżdża 3 zakapturzonych mężczyzn. Wewnątrz jest ich dwóch. Jeden z łomem, najpierw wyrywa kasę, potem wchodzi za ladę i kradnie sklepowe artykuły. Drugi w tym czasie okrada inną część sklepu i najprawdopodobniej to on zabiera skarbonkę do której zbierane były datki na Lęborskie Hospicjum Stacjonarne. Ok. 5.30 o włamaniu poinformowany jest dyżurny lęborskiej policji.