Łeba wybrana przez Equinor na bazę obsługowo-serwisową morskich farm wiatrowych na Bałtyku

- Wybór Łeby na lokalizację bazy operacyjno-serwisowej MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III to istotny krok w realizacji naszych projektów morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Ta długoterminowa inwestycja przyczyni się do powstania w Łebie centrum morskiej energetyki wiatrowej w Polsce . Wspieramy rozwój lokalnych społeczności, a realizowane wspólnie z Polenergią projekty i nasza baza O&M oznaczają nowe miejsca pracy i nowe inwestycje dla Łeby i całego regionu. Cieszymy się, że możemy przyczynić się do powstania nowego rozdziału w tradycji morskiej Łeby. Będziemy kontynuować dialog ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w miarę rozwoju polskiego sektora morskiej energetyki wiatrowej – mówi Michał Kołodziejczyk , prezes zarządu Equinor Polska.

- Nasze morskie projekty traktujemy jako ważny element transformacji nie tylko energetycznej, ale i gospodarczej Polski i Europy. Chcemy, aby ich realizacja przyczyniła się nie tylko do redukcji szkodliwych zanieczyszczeń i dywersyfikacji źródeł energii, ale również do utworzenia miejsc pracy, modernizacji przedsiębiorstw, rozwoju innowacyjności i do zbudowania nowych przewag konkurencyjnych w polskim przemyśle. Dlatego wspólnie z naszym partnerem opracowaliśmy pięć programów flagowych wspierających rozwój polskiego przemysłu morskiej energetyki i teraz, budując łańcuch dostaw dla naszych projektów, będziemy je krok po kroku realizować. Pierwszym bardzo ważnym krokiem, jest właśnie wybór portu w Łebie dla bazy serwisowej projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III – dodaje dr Michał Michalski , prezes zarządu Polenergia SA.

Planowana baza serwisowa będzie służyć jako centrum logistyczne dla morskich farm wiatrowych na Bałtyku, a złożą się na nią biuro, budynki magazynowe i urządzenia transportowe. Bliska odległość z Łeby do lokalizacji farm przyczyni się do bezpieczeństwa operacji morskich i optymalizacji kosztów obsługi. Inwestycja zlokalizowana w Łebie tworzy szanse dla rozwoju miasta i regionu oraz zwiększenia zatrudnienia. Miejsca pracy potrzebne do obsługi morskich farm wiatrowych to m.in. techniczne stanowiska utrzymania infrastruktury na morzu, a także zespoły pracowników biurowych wspierające obsługę projektów z lądu.

MFW Bałtyk

Projekty MFW Bałtyk należące do joint venture Equinor i Polenergii to jedne z największych inwestycji morskiej energetyki wiatrowej rozwijanych w Polsce. Czysta energia generowana przez realizowane w pierwszej kolejności projekty MFW Bałtyk III i MFW Bałtyk II po ich uruchomieniu pozwoli zasilić ponad dwa miliony polskich gospodarstw domowych. Rozpoczęcie budowy infrastruktury dla morskich farm wiatrowych może zacząć się na początku 2024.