Laura Paczuła, dziewczynka chora na SMA samodzielnie chodzi i świetnie się rozwija. O jej zdrowie walczyła cała Polska

Zolgensmę trzeba podać szybko

Lek Zolgensma podawana jest raz na całe życie. Dziewczynka otrzymywała także spinrazę, lek na rdzeniowy zanik mięśni, podawany co kwartał. Obecnie nie musi jej już dostawać. Najdroższy lek świata, czyli Zolgensma, dziś jest refundowana przez NFZ. Jednak otrzymać mogą ją dzieci do szóstego miesiąca życia. SMA to choroba, która polega na tym, że z powodu mutacji genu nie jest wytwarzane białko SMN, niezbędne by motoneurony alfa nie umierały. Te które umrą, nie zregenerują się nigdy. Zolgensma dostarcza gen niezbędny do zatrzymania procesu niszczenia motoneuronów i skuteczny tylko wtedy, kiedy poda się go szybko.