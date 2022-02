Kto jest najdroższym piłkarzem w kadrze Lechii Gdańsk? Duże zmiany po przyjściu Henrika Castegrena. Jakie są ceny piłkarzy? TOP 27 Paweł Stankiewicz

Kto jest obecnie najdroższym piłkarzem Lechii Gdańsk? Prezentujemy ranking zgodnie z najnowszymi wycenami portalu transfermarkt.de, który na koniec roku przeprowadził aktualizację wycen. Niektórzy piłkarze mieli bardzo udaną jesień i to od razu widać we wzroście ich wartości. Sprawdźcie aktualne ceny piłkarzy Lechii Gdańsk i kto jest obecnie najwięcej warty. Kto jest nowym liderem po odejściu Mateusza Żukowskiego? Zapraszamy do zapoznania się z rankingiem.