KSW 61 NA ŻYWO 5.06.2021 r. KARTA WALK Mysiala kontra Erslan! Gdzie i za ile oglądać galę? Wyniki walk na żywo, online

Galę można oglądać jedynie w PPV. Koszt dostępu w systemie PPV to 40 złotych.

KSW 61. Kto wystąpi?

Mariusz Pudzianowski kontra Łukasz Jurkowski - to będzie hit wieczoru podczas gali KSW 61! Impreza odbędzie się w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku. KOlejnych uczestników gali będziemy poznawać w najbliższym czasie.

Obaj zawodnicy reprezentują ten sam klub, ale do walki wyjdą z zamiarem rozbicia rywala. Pudzianowski ostatnio walczył w marcu i wygrał swój pojedynek. Dla Jurkowskiego to powrót do klatki po dwóch latach przerwy. Miał walczyć z Szymonem Kołeckim, ale za każdym razem z różnych powodów walka była odwoływana.