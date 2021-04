KSW 60 NA ŻYWO 24.04.2021 KARTA WALK! Narkun o pas. Kto wystąpi? Gdzie i za ile oglądać galę w PPV? Wyniki na żywo, online, relacja

KSW 60 NA ŻYWO! Wyniki walk + relacja online. Gala KSW 60 odbędzie się w sobotę (24.04.2021) w studiu bez udziału publiczności. Kto pojawi się w oktagonie? KARTA WALK i WYNIKI WALK ONLINE. Gdzie oglądać galę KSW 60?

KSW 60 NA ŻYWO. Kiedy i gdzie odbędzie się gala? Gala KSW 60 odbędzie się w studiu bez udziału publiczności. Ta niezwykle interesująca impreza mieszanych sztuk walki zaplanowana jest na 24.04.2021 roku. Początek o godzinie 20:00. KSW 60. Karta walk 61,2 kg/135 lb: Jakub Wikłacz (10-3-1, 8 Sub) vs Patryk Surdyn (5-1, 1 KO, 2 Sub)

80 kg/176 lb: Kacper Koziorzębski (7-3, 4 KO) vs Ion Surdu (10-3, 7 KO, 1 Sub)

52,2 kg / 115 lb: Aleksandra Rola (3-1, 1 KO) vs Karolina Wójcik (7-2, 2 KO)

65,8 kg/145 lb: Krzysztof Klaczek (12-6, 3 KO, 4 Sub) vs Vojto Barborik (12-1, 1 KO, 9 Sub)

65,8 kg/145 lb: Michał Sobiech 4-0 (3 KO) vs Patryk Kaczmarczyk (6-0, 1 KO, 2 Sub)

83,9 kg/185 lb: Aleksandar Ilić (12-4, 8 KO, 2 Sub) vs Adrian Dudek (5-1, 4 KO, 1 Sub)

120,2 kg/265 lb: Izu Ugonoh (1-0, 1 KO) vs Marek Samociuk (2-1)

70,3 kg/155 lb: Marian Ziółkowski (22-8-1-1 NC, 6 KO, 12 SUB) vs Maciej Kazieczko (7-1, 4 KO) - walka o pas mistrzowski w wadze lekkiej



120,2 kg/265 lb: Phil de Fries (19-6, 3 KO, 12 Sub) vs Tomasz Narkun (18-3, 3 KO, 14 Sub) - walka o pas mistrzowski w wadze ciężkiej Data gali: 24.04.2021 (sobota)

Wydarzenie: KSW 60

Miejsce: studio

Transmisja: PPV

Godzina: 20:00

KSW 60. Gdzie oglądać i za ile? Galę można oglądać jedynie w PPV. Koszt dostępu w systemie PPV to 40 złotych. Uruchomiona została już sprzedaż dostępów do wydarzenia w serwisie KSWTV.com. Tylko w nim kibice mają możliwość skorzystania z dostępu do materiałów najwyższej jakości i oglądania walk Live oraz VoD w Full HD. Dodatkowo otrzymują dostęp do dwujęzycznego komentarza i do samej gali nawet do 72 godzin po wydarzeniu. Ponadto wszystkich Czytelników zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z gali KSW 60 w naszym serwisie - www.dziennikbaltycki.pl. KSW 60. Kto wystąpi? Organizatorzy gali KSW 60 będa stopniowo podawać nazwiska zawodników, którzy staną do walki. Wiadomo już, że podczas kwietniowej gali pojawią się Izu Ugonoh, Marian Ziółkowski czy Tomasz Narkun. W walce wieczoru pojawi się mistrz wagi półciężkiej, czyli Tomasz Narkun.

Po 737 dniach od ich pierwszego spotkania dwóch panujących mistrzów KSW ponownie skrzyżuje rękawice. Na KSW 60 czempion królewskiej kategorii wagowej, Phil de Fries (19-6, 3 KO, 12 Sub) stanie do kolejnej obrony tytułu, a jego rywalem 24 kwietnia będzie posiadacz pasa w kategorii półciężkiej, Tomasz Narkun (18-3, 3 KO, 14 Sub). Phil de Fries i Tomasz Narkun spotkali się po raz pierwszy na gali KSW 47 w marcu 2019 roku. W najważniejszym pojedynku tego wydarzenia fani zobaczyli pięć rund z licznymi zwrotami akcji. Na początku starcia potężnym ciosem Anglik posłał na deski pretendenta do pasa, by chwilę później bronić się przed mocno dopiętą próbą duszenia w wykonaniu „Żyrafy". Pod koniec walki Polak ponownie ruszył do ataku i zasypał mistrza ciosami, ale ta akcja nie wystarczyła, by odrobić straty i sędziowie jednogłośnie wskazali na czempiona królewskiej kategorii wagowej.

Po dwóch udanych obronach pasa w dywizji półciężkiej z Przemysławem Mysialą i Ivanem Erslanem, Tomasz Narkun postanowił ponownie rzucić wyzwaniem De Friesowi. Zawodnik z Suderlandu od czasu pierwszego pojedynku z Berserkerem również zwyciężył dwa pojedynki z Luisem Henrique oraz Michałem Kitą. Widowiskowo walczący stójkowicz z Bałkanów, Aleksandar Ilić (12-4, 8 KO, 2 Sub) ponownie pojawi się w klatce KSW 24 kwietnia. Na gali KSW 60 rywalem „Jokera" będzie Tomasz Jakubiec (10-3, 4 KO, 1 Sub). Starcie odbędzie się w limicie kategorii średniej. Aleksandar Ilić już po raz czwarty wejdzie do klatki KSW i jak do tej pory podejmował wyłącznie najtrudniejsze wyzwania w swojej dywizji. Serb wpisał się na zawsze w pamięć polskich kibiców, kiedy to na KSW 47 znokautował faworyzowanego Damiana Janikowskiego jednym z najbardziej widowiskowych kopnięć w historii KSW. W kolejnym bojach „Joker" spotkał się z wówczas niepokonanym Cezarym Kęsikiem oraz Michałem Materlą i musiał uznać wyższość rywali, choć w pierwszej rundzie starcia z Berserkerem posłał go na deski i był bliski wygranej. Ilić ma na koncie 10 zwycięstw przed czasem, z czego osiem przez nokaut.

Tomasz Jakubiec zadebiutował w KSW podczas gali KSW 53, gdzie razem z Andrzejem Grzebykiem dali starcie przepełnione wymianami i mocnymi ciosami. Ostatecznie górą był reprezentant Legionu Team Tarnów. Przed tym pojedynkiem zawodnik z Mikołowa był niepokonany przez 5 lat i sięgnął po tytuł mistrzowski organizacji Armia Fight Night. Trenujący w Bastionie Tychy i Silesian Cage Club 30-latek częściej kończy swoje pojedynki przez nokauty, ale jest też posiadaczem czarnego pasa brazylijskiego jiu-jitsu. Fani KSW zobaczą 24 kwietnia także starcie pań. Aleksandra Rola (3-1, 1 KO) po wygranej w starciu na gołe pięści powróci do walk w MMA i zmierzy się na KSW 60 z Karoliną Wójcik (7-2, 2 KO). Pojedynek odbędzie się w limicie kategorii słomkowej.

Aleksandra Rola wraca do klatki KSW po tym, jak w starciu na gołe pięści na gali Genesis pokonała Monikę Porażyńską. Ostatnio fani KSW oglądali reprezentantkę Czerwonego Smoka podczas starcia z Karoliną Owczarz. Łęcznianka w drugiej odsłonie odklepała trójkąt nogami rywalki. Wcześniej Rola walczyła na KSW 50 w Londynie, gdzie naprzeciw niej stanęła Catherine Costigan. 29-latka szybko uporała się z weteranką irlandzkiej sceny MMA i zakończyła pojedynek ciosami oraz kolanami w drugiej odsłonie. Przed podpisaniem kontraktu z KSW zawodniczka z Łęcznej zdobywała medale europejskich i światowych imprez, a w 2016 roku dotarła do finału na Mistrzostwach Świata IMMAF.

Karolina Wójcik zadebiutowała w KSW w Łodzi na gali KSW 55. „Polish Assassin" po ciekawej stójkowej walce wypunktowała Sylwię Juśkiewicz. Polka większość swojej zawodowej kariery spędziła w Wielkiej Brytanii, ale ma też na koncie występy w RPA, we Włoszech oraz w Indiach. Zawodniczka Grapplingu Kraków do tej pory wygrała siedem pojedynków, z czego dwa kończyła nokautami. Niepokonany zawodnik z Niemiec, Ugur Oezkaplan (4-0, 3 KO, 1 Sub) zastąpi kontuzjowanego Thomasa Narmo i zmierzy się z byłym kickbokserem i pięściarzem, Izu Ugonohem (1-0, 1 KO), 24 kwietnia na gali KSW 60. Thomas Narmo musiał wycofać się z pojedynku z powodu złamania żeber, do którego doszło na ostatniej prostej przed kwietniową galą. W miejsce „Ostatniego Wikinga" do klatki wejdzie Ugur Oezkaplan. Reprezentant UFD Gym zaczynał przygodę ze sportami walki od boksu. Od kilku lat zajął się jednak treningami MMA i w 2017 roku zadebiutował zawodowo w tej formule. Do tej pory wygrał wszystkie 4 stoczone pojedynki, a rywali odprawiał przed czasem. Trzy starcia wygrał już w pierwszej rundzie walki.

Izu Ugonoh na gali KSW 60 po raz drugi wejdzie do klatki KSW. Reprezentant WCA Fight Team założył małe rękawice po raz pierwszy na KSW 54, gdzie pokonał przez nokaut techniczny w pierwszej odsłonie Quentina Domingosa. Pochodzący z Gdańska zawodnik ma za sobą bogatą karierę w sportach uderzanych. Ugonoh ma na koncie tytuły mistrza Europy oraz świata amatorów w formule K-1. Wielokrotnie stawał również na najwyższym stopniu podium w mistrzostwach Polski w kickboxingu. Po udanej przygodzie z tą formułą walki, 34-latek zdecydował się porzucić kopnięcia i skupić się na samych uderzeniach. W boksie zawodowym dorobił się 18 zwycięstw w kategoriach junior ciężkiej oraz ciężkiej. Ugur Oezkaplan też nie powalczy z Izu. Nie pojawi się w Polsce z powodu zakażenia koronawirusem. Jego nowym rywalem będzie zwycięzca turnieju walk na gołe pięści, Marek Samociuk. Samociuk powoli wyrasta na specjalistę od wskakiwania do walk w ostatniej chwili. Co ciekawe, póki co zawsze udawało mu się wyjść zwycięsko z tego typu starć. Reprezentant klubu Dziki Wschód do tej pory stoczył trzy zawodowe starcia w MMA. Po wygranym i przegranym pojedynku w 2019, w minionym roku Samociuk w ostatniej chwili wskoczył do turnieju walk na gołe pięści Wotore, gdzie zwyciężył po pokonaniu trzech rywali jednego wieczoru. Ostatnio zawodnik z Białej Podlaskiej ponowie zgodził się wskoczyć do starcia z utytułowanym zapaśnikiem Tomaszem Janiszewskim i także cieszył się z wygranej.