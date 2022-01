Księżna Kate: 40. urodziny. Wyjątkowe zdjęcia obiegły media

Księżna Kate swojego przyszłego męża, Williama, poznała w 2001 podczas studiów na Uniwersytecie St. Andrews. Początkowo się jedynie przyjaźnili, potem zaczęli się spotykać. Pod koniec 2007 roku ich drogi na moment się rozeszły.

Chociaż sami zainteresowani nie wypowiadają się na ten temat, podobno poszło o to, gdzie spędzą sylwestra. Ponoć książę obiecał swojej ukochanej, że wybiorą się do jej rodziny do Szkocji, ale nie dotrzymał słowa i się wycofał. Spędził ten czas w Sandringham z pozostałymi członkami rodziny królewskiej. Kate jednak nie zaproszono.