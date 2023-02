Krwiobus przed szkołą. Uczniowie Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie chętnie dzielili się tym, co najcenniejsze [FOTO]

Krwiobus przed szkołą. Uczniowie Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie pomagali

Człuchowskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi dba o promocję idei krwiodawstwa. Cyklicznie w różnych punktach naszego miasta pojawia się krwiobus, czyli specjalny autobus dostosowany do bezpiecznego oddawania krwi. Stowarzyszenie dba o to, by mobilny punkt pobrań ze Słupska przyjeżdżał w miejsca, gdzie potencjalnie jest wiele osób chętnych do podzielenia się życiodajnym płynem. W środę zawinął przed budynek Zespołu Szkół Agrobiznesu.