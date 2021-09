Król strzelców z Dolnego Wrzeszcza, czyli piłkarska historia wychowanka Gedanii Krzysztofa Adamczyka

Wszystko zaczęło się od podwórka, przy dawnej ul. Karola Marksa, dziś Gen. Hallera w Gdańsku. - Ten Dolny Wrzeszcz był dzielnicą stoczniową - wspomina Krzysztof Adamczyk. Myśmy cały czas grali w piłkę. Stąd są przecież także moi koledzy, później piłkarze jak Mietek i Wojtek Ciarkowscy. To byli koledzy z jednego podwórka. Do Gedanii trafiłem za namową Janka Cywińskiego, który już trenował w tym klubie. To był rok 1966.

- Janek, powiedział mi, “chodź do Gedanii, jest blisko, będzie fajnie. I było - dodaje Adamczyk.

Pierwszym jego trenerem był Jerzy Gładysz. Był bardzo fajnym szkoleniowcem, ale i opiekunem, który zwracał dużą uwagę na technikę. Dziś uważam, że robił bardzo dobrze, bo to dla dzieciaków zaczynających grę jest najważniejsze. W Gedanii, na stadionie przy ul. Kościuszki Krzysztof Adamczyk był sześć lat. Były 3-krotny reprezentant Polski wspomina, że wtedy do klubu można było zapisać się w wieku 10 lat i trzeba było mieć zgodę nie tylko rodziców, ale i szkoły.