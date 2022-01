Krok za krokiem odkrywaj okolice. Piesze szlaki na Pomorzu mają aż 1425,7 kilometrów! To coś dla miłośników turystyki pieszej

Rzucić wszystko i wyjść na spacer. Któż z nas tak raz chociaż nie zrobił? Bez względu na porę roku i panujące warunki atmosferyczne jedną z najlepszych aktywności fizycznej, a szczególnie zalecanej w dobie pandemii, na jaką niemal każdy może sobie pozwolić jest turystyka piesza. Wygodne buty, woda w plecaku, zaplanowana lub nie trasa i można dać się ponieść chwili. Dawka szczęścia gwarantowana. Gdzie jednak na Pomorzu można wybrać się na wędrówkę?

Piesze szlaki na Pomorzu - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze podpowiada

Można by było odpowiedzieć, że wszędzie. To jednak z fachową pomocą przychodzi Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, skrótem PTTK, które od 1950 roku dba o kultywowanie na terenie Polski turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa, a także dba o właściwe oznakowanie wszystkich szlaków pieszych, których tylko na Pomorzu znajduje się niemal sto.

Piesze szlaki na Pomorzu - czym jest turystyka kwalifikowana?

Co jednak kryje się pod turystyką kwalifikowaną? Mianowicie to, że każdą z tras, którą przebyliśmy możemy we właściwy dla towarzystwa sposób udokumentować, następnie przekazać do rozliczenia w PTTK i uzyskać odznakę właściwą dla danej trasy lub przebytych kilometrów. Nagroda za przyjemność? Jak najbardziej.

Piesze szlaki na Pomorzu - oznaczenia tras

Spacerując leśnymi ścieżkami, parkami czy nawet i ulicami miast nieraz mogliśmy natrafić na czerwone, niebieskie, zielone, żółte lub czarne paski na białym tle, najczęściej w formie prostokąta (oznaczenie szlaku), strzałki (sygnalizującej zakręt), przypominające literę "L" (zapowiadające skręt z załamaniem na szlaku) lub okręgu (oznaczający początek lub koniec trasy). To oznakowanie szlaków pieszych, z których każdy informuje nas o innej charakterystyce trasy.

Szlaki w Polsce, te oznakowane przez PTTK możemy podzielić na szlak czerwony, oznaczający główny i najważniejszy szlak na danym obszarze. To najciekawszy z punktu turystycznego szlak, pozwala także zobaczyć nam najciekawsze krajobrazowo i przyrodnicze miejsca danego regionu. Na Pomorzu takim kolorem oznakowane są: Szlak Nadmorski Bałtycki (53,2 km), Szlak Motławski (40,1 km), Szlak Wejherowski (54,6 km), Szlak Fortyfikacji Nadmorskich (7,9 km), Szlak Kaszubski (139,5 km), Szlak Jezior Kociewskich - odcinek północny (38,2 km) oraz odcinek południowy (32,5 km), Szlak Kopernikowski (118,1 km), Szlak Kaszubski im. Juliana Rydzkowskiego (58,8 km), Szlak Nadmorski (86 km), Szlak Piękna Morenowego Krajobrazu (29,3 km), Szlak Kormoranów (75 km).

Ponadto wyróżniamy szlaki niebieskie, które charakteryzują się trasą dalekobieżną, szlaki zielone to te, które doprowadzą nas do najbardziej charakterystycznych miejsc w okolicy. Szlaki żółte są najkrótsze, zaś czarne - oznaczają krótki szlak dojściowy.

Piesze szlaki na Pomorzu - oznaczenia tras pod kątem atrakcyjności

Szlaki piesze dzielimy również pod względem ich atrakcyjności oraz trudności trasy, którą musimy pokonać. W obydwu przypadkach jako oznakowanie stosuje się gwiazdki w skali trzystopniowej. I tak w przypadku atrakcyjności jedna gwiazdka oznacza szlak umiarkowanie atrakcyjny, zaś trzy analogicznie najciekawszy pod względem nasycenia trasy obiektami krajoznawczymi, do których zaliczają się m.in. pomniki przyrody, rezerwaty, obiekty prehistoryczne, osady etc. Podobne oznaczenie stosuje się pod względem atrakcyjności turystycznej

Piesze szlaki na Pomorzu - oznaczenia tras pod kątem trudności

W kontekście trudności szlaków przy oznakowaniu przyjęto podobną skalę i tak jedną gwiazdką oznacza się szlak łatwy, z którym poradzić sobie powinni wszyscy turyści. Szlak ten można podzielić na liczne etapy, jest bogaty w bazę noclegową oraz łatwość dojazdu. Dwie gwiazdki oznaczają szlak o umiarkowanej uciążliwości. Trzy gwiazdki z kolei powinny w naszej świadomości już na wstępie podpowiadać nam, że wyprawa jaka nas czeka do łatwych z całą pewnością należeć nie będzie.

Łączna długość szlaków w województwie pomorskim wynosi 1425,7 kilometrów. Najwięcej, bo aż 236,4 kilometra pieszych ścieżek wędrownych znajdziemy w powiecie kartuskim, najmniej, bo raptem 8,2 kilometrów w powiecie chojnickim.

Piesze szlaki na Pomorzu - długość tras na Pomorzu

Długość szlaków w całym województwie pomorskim biorąc pod uwagę powiaty prezentuje się następująco: kartuski (236,4 km), tczewski (222,8 km), starogardzki (218,9 km), pucki (160 km), gdański (126,9 km), kościerski (116,7 km), wejherowski (112,3 km), m. Gdańsk (105 km), m. Gdynia (71,5 km), m. Sopot (22,3 km), lęborski (15,5 km), chojnicki (8,2 km).

Piesze szlaki na Pomorzu - długość tras w Polsce

Dla porównania w całej Polsce przebiega blisko 76 tysięcy kilometrów wyznakowanych przez PTTK szlaków, na które składają się szlaki piesze nizinne, górskie, rowerowe, narciarskie, konne, wodne. A także szlaki dalekobieżne inaczej nazywane transeuropejskie. Jednym z nich jest szlak E9, który rozpoczyna się na Przylądku Marroqui, a kończy w Estonii. Aby pokonać cały ten szlak, należałoby przejść blisko 4500 kilometrów, z czego aż 706,1 kilometrów znajduje się w Polsce. Pod region gdański PTTk ze szlaku E9 podlega 245 kilometrów.

Szlak ten nadzorowany jest przez Europejski Związek Wędrownictwa (EWV) skupiający organizacje turystyczne z większości państw Europy. W Polsce nadzór nad trasami sprawuje PTTK. Szlak E9 w regionie gdańskim rozpoczyna się w Łebie od szlaku Nadmorskiego Bałtyckiego i kończy w Świbnie na szlaku Wyspy Sobieszewskiej.

Piesze szlaki na Pomorzu - Trójmiasto

Od czego jednak zacząć swoją przygodę z pieszymi wędrówkami? Jako pierwszy wynurza się szlak Trójmiejski, liczący łącznie 47,8 kilometrów. Szlak ten pod względem atrakcyjności turystycznej oceniono na trzy gwiazdki, zaś pod względem atrakcyjności krajoznawczej szlak wiodący od Gdańska do Gdyni uzyskał półtorej gwiazdki. Nazywana również szlakiem Wzgórzami Trójmiasta trasa jest umiarkowanie trudna, a także co można wyczytać na oznakowaniu umiarkowanie dostępna dla turystyki rowerowej. Trasa określonego mianem żółtego, szlaku Trójmiejskiego rozpoczyna się w Gdańsku w okolicy dworca PKS przy ul. 3 Maja, skąd w kierunku cmentarza francuskiego będziemy zmierzać w stronę Wrzeszcza. Tam czeka na nas Królewska Dolina oraz Jaśkowa Dolina, skąd udamy się poprzez dolinę Strzyżyny do Brętowa i leśnictwa w Matemblewie, gdzie odwiedzić możemy m.in. Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej. W Oliwie trafimy na rozgałęzienia całego systemu dolinnego Doliny Radości, który poprowadzi nas aż do dolinę Kaczy w Gdyni.

Dla mniej wytrwałych, którzy niespecjalnie chcieliby na początku swojej przygody z turystyką pieszą pokonać trasę o długości niemal 50 kilometrów polecamy szlak Fortyfikacji Nadmorskich. Licząca 8 kilometrów trasa ze Stogów do Górek Zachodnich w Gdańsku to doskonała okazja do spędzenia czasu dla całej rodziny, zwłaszcza, że szlak oznakowany jest również jako łatwy. Niemal na całej trasie marszu prócz kontaktu z nadmorskim krajobrazem, przyrodą, lasem wydmowym i plażą pomiędzy Stogami a Wisłą Śmiałą towarzyszyć będą nam obiekty fortyfikacyjne, głównie związane z artylerią. Wspomniany szlak jest również częścią międzynarodowego szlaku E9.

Piesze szlaki na Pomorzu - idealna forma aktywności dla każdego

Turystyka piesza to idealna forma aktywności fizycznej na każdą porę roku. Uprawiamy ją często nawet nieświadomie wybierając się na najzwyklejszy nawet spacer. To również idealna forma aktywności ku temu, aby zadbać o własne zdrowie, bowiem raptem 30 minut marszu dziennie poprawi nie tylko naszą kondycję, ale również uodporni nasz organizm oraz go wzmocni. Trasy piesze, bo o nich mowa, które na terenie całego województwa pomorskiego przygotowało Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze stwarzają nam nieograniczone możliwości do poznawania okolicy i to bez konieczności wydawania dużej ilości pieniędzy. Wszak wystarczą wygodne buty i chęci.

