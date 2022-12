Kristers Tobers najszybszym piłkarzem Lechii Gdańsk. Jak biegali biało-zieloni w rundzie jesiennej? Tabela nie kłamie | ZDJĘCIA

Jeśli ktoś regularnie i - przede wszystkim - uważnie oglądał mecze Lechii w rundzie jesiennej, to bez problemu jest w stanie wskazać jeden z największych problemów zespołu. Były to problemy z motoryką i utrzymaniem równego poziomu na dystansie dziewięćdziesięciu minut. Gdańszczanie mieli fragmenty spotkań, gdy potrafili "usiąść" na rywali, zaatakować wyższym pressingiem, natomiast brakowało sił, by grać tak przez dłuższy czas.