Kreacje Maryli Rodowicz w Sopocie. Tak prezentowała się podczas festiwali. Przypominamy archiwalne zdjęcia gwiazdy

Maryla Rodowicz: początki kariery

Maryla Rodowicz rozpoczęła profesjonalną karierę w 1967 roku. To wtedy wystartowała w Festiwalu Piosenki i Piosenkarzy Studenckich w Krakowie. Pierwszą płytę wydała w 1970 roku. Od tego momentu wypuściła m.in. ponad 20 polskojęzycznych albumów. To na nich znalazły się takie przeboje, jak "Łatwopalni", "Małgośka" oraz "To już było".