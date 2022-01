Koszykarze Asseco Arki Gdynia sprawili olbrzymią sensację we Wrocławku. Trener Milos Mitrović dumny z zawodników

Można powiedzieć, że cuda czasem się zdarzają. Praktycznie nikt nie stawiał na Asseco Arkę, a tymczasem żółto-niebiescy zadziwili wszystkich i po kapitalnej grze ograli lidera rozgrywek. I to nawet pomimo faktu, że wystąpić nie mógł chory Anthony Durham. To była popisowa gra zespołu prowadzonego przez Milosa Mitrovicia.

- Stworzyliśmy piękne widowisko. Moi zawodnicy kolejny raz pokazali, że dobrze im się gra w takiej hali, przy takiej publiczności - zauważył trener Mitrović na konferencji prasowej.

- Chcieliśmy zmienić sposób gry Anwilu. Naszym założeniem było sprawienie, by Kamil Łączyński miał mniej swobody przy rozgrywaniu, notował mniej asyst. Wykonaliśmy dobrą pracę w obronie i myślę, że to przesądziło o naszym zwycięstwie - dodał szkoleniowiec żółto-niebieskich.

Arka grała nie tylko dobrze w ataku, ale też w defensywie. Anwil przez większość spotkania miał spore problemy z grą do przodu, co akurat przyjezdnym było na rękę. Gdynianie wypracowali sobie bezpieczną przewagę i byli w stanie utrzymać ją do samego końca. Wybornie w ekipie Arki spisał się Jacobi Boykins, który zapisał przy swoim nazwisku double-double. Do piętnastu zdobytych punktów dorzucił bowiem dziesięć zbiórek.