Kościerzyna. W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 kręcono sceny do filmu francuskiej reżyserki Julii Kowalski. ZDJĘCIA, WIDEO Joanna Surażyńska

Kościerzyna. Powiatowy Zespół Szkół nr 1, czyli popularny "Ekonomik" stał się planem filmowym. To właśnie tutaj francuska reżyserka Julia Kowalski (autorka prezentowanego na festiwalu w Cannes "Znam kogoś, kto cię szuka"), nagrywała sceny do swojego nowego filmu. Co więcej, uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Kościerzynie zostali statystami. Ekipa filmowa pracowała także w Wielkim Klinczu i Wdzydzach. Zobacz, co działo się na planie filmowym.