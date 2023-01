Kościerzyna. Jakie filmy cieszyły się największą popularnością w kinie Remus. Te produkcje wybrali mieszkańcy

Kino Remus w Kościerzynie w 2022 r. Ilu widzów przyciągnęło?

Frekwencja w Kinie Remus w Kościerzynie w roku 2022 r. była nieco wyższa niż w latach 2020 - 2021. Natomiast nie ma jeszcze powrotu do rekordowej frekwencji, jaka była w kinie w latach 2015 - 2018. Wówczas na filmy przychodziło ok. 89 tys. widzów - w roku 2022 jest to liczba ok. 55 tys. widzów na seansach filmowych.

Najpopularniejsze tytuły w 2022 roku to:

"Koniec świata, czyli Kogel Mogel 4",

"8 rzeczy, których nie wiecie o facetach",

"Miłość jest blisko",

"Johnny",

"Ania",

"Listy do M.5".

Top animacje:

'Sing 2"

"Sonic 2. Szybki jak błyskawica"

"Minionki: Wejście Gru"



