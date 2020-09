Koronawirus na Pomorzu (4.09.2020). 41 nowych zakażeń w regionie. Nowe ognisko zakażen po weselu na terenie pow. kartuskiego

- Potwierdzono także 41 nowe przypadki koronawirusa w woj. pomorskim - informuje Tomasz Augustyniak, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku. - Łącznie 25 osób objętych było wcześniej kwarantanną, a cztery nadzorem epidemiologicznym. 7 osób z pow. kartuskiego związanych jest z ogniskiem weselnym . Do tej pory liczba potwierdzonych zakażeń SARS-CoV-2 w województwie wynosi 2705.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek 4.09.2020 o nowych strefach żółtych i czerwonych. Wśród "żółtych" powiatów nie ma już kartuskiego, ale za to pojawiły się dwa nowe pomorskie powiaty w strefie ostrzegawczej: starogardzki i kościerski.

Sopot, który był do tej pory zaliczany do strefy ostrzegawczej, obecnie nie jest już na tej liście.