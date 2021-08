Korek na bramkach na A1 w Rusocinie. Kierowcy muszą odstać od 15 do 30 min. Kamery online AmberOne i GDDKiA

Sytuację na wyjeździe m.in. z Trójmiasta obrazują zdjęcia z kamer zamieszczonych na bramkach węzła w Rusocinie. Od rana można było na nich zobaczyć zatłoczony wjazd na A1. Kierowcy zmierzający na południe Polski informowali o zatorze, "kosztującym" nawet 30-minutową stratą na trasie. Biorąc pod uwagę, że ten dzień będzie dla części turystów zakończeniem weekendu bądź urlopu, należy spodziewać się stopniowego pogarszania sytuacji na drogach.

Kamery online na A1 - zobacz aktualną sytuację!

- Obecne utrudnienia wynikają z dużego natężenia ruchu. Przy wjeździe na A1 należy liczyć się z ok. 15-minutowym oczekiwaniem na pobranie biletu, w kierunku Gdańska utrudnienia są mniejsze - mówił ok. południa dyżurny Amber One.