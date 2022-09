Kontrolowane zaległości? Zdunek Wybrzeże Gdańsk ma spory dług wobec swoich zawodników. Klub uspokaja i nie widzi powodów do zmartwień

Sezon 2022 był dla zespołu Zdunek Wybrzeża przeciętny. Zespół prześladowały kontuzje, rzadko kiedy udawało się wystartować w podstawowym składzie. Finalnie gdańszczanie zakończyli rozgrywki na szóstym miejscu, przegrywając w play-offach z Abramczyk Polonią Bydgoszcz.

Mimo to udało się przekonać do pozostania nad morzem największej gwiazdy - Rasmusa Jensena. Duńczyk w drugiej części sezonu był w rewelacyjnej formie, dzięki której był o krok od wywalczenia awansu do cyklu Grand Prix. Zawarto z nim jednak porozumienie odnośnie startów w Wybrzeżu w sezonie 2023. Podobnie zresztą miało to miejsce w przypadku Timo Lahtiego i Adriana Gały. Wydawało się, że skład jest praktycznie skompletowany, aż tu nagle wyciekły informacje o sporym zadłużeniu klubu względem zawodników.

Jak podały WP SportoweFakty, zaległości Wybrzeża to ok. 700 tys. złotych. Są to spore pieniądze. Wchodząc bardziej w szczegóły, szacuje się, że każdemu ze swoich liderów klub zalega ok. 150 tys. złotych. Portal podkreśla, że zawodnicy zaczęli tracić cierpliwość, co może skończyć się zerwaniem porozumienia pod kątem przyszłego sezonu. Jest to ciekawe z punktu widzenia fikcji literackiej, bo jednak z rzeczywistością ma bardzo mało wspólnego.