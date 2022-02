Konserwacji zabytkowego pojazdu podwodnego przeznaczonego do badań głębinowych. Delfin II został umyty!

Podwodny pojazd do badań głębinowych Delfin II w trakcie konserwacji

-Jednym z etapów jest mycie. Używamy do tego prostych narzędzi: płynu, szczotek, niewielkiego młotka oraz myjki ciśnieniowej. Następnie przeprowadzony zostanie proces digitalizacji oraz ewentualna wymiana uszkodzonych elementów blachy. Będziemy też rozkręcać iluminatory po to, aby dokładnie umyć szyby. Dalsze prace obejmować będą piaskowanie elementów metalowych i złożenie pojazdu w całość. Dobierzemy taki rodzaj farby, który pozwoli w przyszłości eksponować obiekt nie tylko pod dachem, ale również na zewnątrz – mówi Eugeniusz Panto, renowator z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

Delfin II to dwuosobowy pojazd podwodny

„Delfin II” to dwuosobowy pojazd do obserwacji narzędzi połowowych. W czasie pracy pojazd był holowany. W części środkowej znajduje się nadbudówka z hermetycznie zamykanym włazem. Jest też drugi właz, przewidziany do awaryjnego opuszczania pojazdu. Po obu stronach korpusu znajdują się zbiorniki balastowe napełnione sprężonym powietrzem, którego zapas mieścił się w dwóch 50-litrowych butlach pod ciśnieniem 150 at.