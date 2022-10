Koniec z tanim wykupem mieszkań komunalnych w Sopocie. Miasto od nowego roku nie będzie udzielać bonifikat

– Sytuacja na rynku mieszkaniowym jest zła. Wielokrotne podnoszenie stóp procentowych i rosnąca inflacja spowodowały, że dramatycznie spadły zdolności kredytowe wielu młodych osób, które nie mają też gotówki, by kupić własne mieszkanie – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Chcemy pomóc młodym i dać im możliwość zamieszkania w Sopocie, a żeby robić to skutecznie, musimy zabezpieczyć posiadane gminne zasoby mieszkaniowe, nie zaś je uszczuplać. Inwestujemy też w nowe budownictwo komunalne. W ubiegłym roku oddaliśmy 50 nowych mieszkań, niedawno rozpoczęliśmy budowę kolejnych 50 – wyjaśnia wiceprezydent Skwierawski.

CZYTAJ TAKŻE:

Sopot: zadłużeni lokatorzy mieszkań komunalnych. Coraz więcej dłużników w Sopocie. Sopocki program oddłużenia 2022

Do 1 maja 2016 roku udzielana przez Sopot bonifikata wynosiła 70% (w przypadku sprzedaży na raty), 80% przy wpłacie jednorazowej i 90% w przypadku sprzedaży mieszkania w budynku wpisanym do rejestru zabytków. Od 1 maja 2016 roku było to 50% bonifikaty, od 2019 już tylko 20%. Natomiast od 1 lipca 2022 r. bonifikaty nie są już w ogóle udzielane.