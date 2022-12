Kondolencje. Co powiedzieć rodzinie zmarłego? Jak złożyć kondolencje? Jak napisać kondolencje? - pożegnanie, nekrologi [list, sms, druk]

†††

Wiadomość o śmierci ... jest dla mnie ciosem, chcę wyrazić swój głęboki ból i szczere współczucie...

†††

Jego śmierć spowodowała pustkę w sercach wszystkich, którzy go znali.

Proszę przyjąć szczere kondolencje.

Z poważaniem

†††

Wobec ciosu, który spadł na Was, niełatwo znaleźć słowa otuchy.

Możemy jedynie życzyć sił do zniesienia tego bólu, który tylko czas może złagodzić.

†††

Prosimy przyjąć od nas wyrazy najszczerszego współczucia.

†††

Łącząc się w żałobie i smutku po śmierci ...

Chcielibyśmy złożyć kondolencje i wyrazy współczucia od ...

†††

Drogi ...., jesteśmy głęboko zasmuceni odejściem Twojego ...

Jesteśmy myślą z Tobą i Twoimi Bliskimi

rodzina ...

†††

Wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci ... przesyłają ...

†††

†††

Nawet nie mogę sobie wyobrazić, jak wielki smutek musi wypełniać teraz twoje serce.

†††

Śmierć ... jest dla nas ciosem. Nie ma słów by opisać żal i współczucie, jakie w tej chwili czujemy.

†††

Drogi ...

†††

Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, kto jeszcze mógł być z nami

Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci .... Rodzinie i bliskim przekazujemy wyrazy współczucia.

†††

Śmierć ... jest dla nas ciosem. Ty straciłeś ukochaną/ukochanego ..., a my najbliższą przyjaciółkę/przyjaciela. Nie ma słów, by opisać żal i współczucie, jakie w tej chwili czujemy.

†††

†††

W tym bolesnym dla nas wszystkim dniu, składamy najszczersze kondolencje całej Rodzinie oraz najbliższym ... . Pamięć o nim na zawsze pozostanie z nami. Módlmy się za jego duszę. ...

†††

Szanowny Panie/Szanowna Pani

Z przykrością… dowiedziałem się o śmierci Pańskiego/Pani Xxxxx Był on nie tylko najbliższą… Panu/Pani osobą…, lecz także bardzo lubianym w naszym gronie kolegą…. Nie możemy wprost uwierzyć, że nie ma Go już wśród nas.

†††

...

†††

Jak składać kondolencje? Przykłady kondolencji

†††

Odejście ... było ogromnym zaskoczeniem. Choć wcią…ż nie mogę sobie z tym poradzić, składam płyną…ce z serca kondolencje i łą…czę się w modlitwie o duszę zmarłego. ...

†††

†††

†††

†††

W imieniu firmy... / spółki... / instytucji... składamy szczere kondolencje z powodu śmierci ...

Współpracownicy, pogrążeni w smutku i poruszeni odejściem ...

Składamy wyrazy głębokiego współczucia.

†††