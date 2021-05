Koncert w sopockim BOTO. Kasia Kadłubowska i jej „Białe lwy”

Wszyscy łaknący ­- po poluzowaniu pandemicznych rygorów - czegoś więcej niż konsumpcja li tylko kulinarna powinni wybrać się w piątek 21 maja o godz. 20. do sopockiego teatru BOTO ( Bohaterów Monte Cassino 54B) na występ wibrafonistki i performerki Kasi Kadłubowskiej.

Kasia to wyjątkowa artystka balansująca między sztukami performatywnymi, konceptualizmem, minimalizmem, muzyką współczesną, elektroniczną i eksperymentalną. Podczas sopockiego koncertu zaprezentuje utwory ze swojej ubiegłorocznej płyty „White Lions”. To kameralne kompozycje na wibrafon, kalimbę, darabukę i wokal, inspirowane amerykańskim nurtem minimal music oraz muzyką świata – szeroko rozumianym folklorem. Ukłonem w stronę klasycznych korzeni artystki są dwa aranże: „Didos Lament” z opery Hernego Purcella oraz jedna część z Suit wiolonczelowych Bacha. Artystka stara się zredefiniować klasykę oraz znaleźć ponownie miejsce na improwizację mającą swoje korzenie w muzyce klasycznej, a nie w jazzie. Punktem wyjściowym są minimalistyczne formy, zapętlające się motywy, mantry.

Wykształcenie klasyczne Kasia zdobywała pod okiem wspaniałych profesorów na świecie w Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Stuttgarcie, Conservatoire National Supérieur Musique et Danse we francuskim Lyonie oraz na Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Jest zdobywczynią licznych nagród. Jej płytowy debiut to wspólny album z Dominikiem Bukowskim „Transient”, będący to zbiorem aranżacji na marimbę i wibrafon największych kompozytorów współczesnego minimalizmu. Płyta została wydana przez jedną z wiodących wytwórni muzyki klasycznej - DUX