Koncert w Bolszewie z okazji Dnia Kobiet. W bibliotece dla publiczności wystąpili Remi Juśkiewicz i Grzegorz Stępień | WIDEO, ZDJĘCIA Artur Baran

Z okazji Dnia Kobiet, Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo przygotowało dla pań wyjątkowy koncert. W bibliotece w Bolszewie dla publiczności zagrali muzycy Remi Juśkiewicz wraz z Robertem Madziarzem, a także Grzegorz Stępień - półfinalista programu rozrywkowego "Must be the Music". Każda z przybyłych pań otrzymała też symbolicznego tulipana.