Kolor roku 2022. Najmodniejszy kolor na 2022. Very Peri we wnętrzach

Kolor roku 2022 - Pantone

Very Peri, a właściwie PANTONE 17-3938, to kolor o inspirującym przekazie. Ma zachęcić do optymistycznego patrzenia w przyszłość, nieść nadzieję i dostarczyć werwy do działania.

Jak tłumaczą przedstawiciele przedsiębiorstwa, wybór koloru roku nigdy nie był przypadkowy. Ten, którego dokonano na rok 2022 był mocno umotywowany obecnością wirusa COVID19, który w dużej mierze sprowadził nasze życie do funkcjonowania w rzeczywistości internetowej.