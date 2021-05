Kolizja w Chojnicach 18.05.2021. Mogło skończyć się tragicznie, bo tą drogą dzieci chodzą do szkoły [FILM]

We wtorek 18.05.2021 r. ok. godz. 10.00 na skrzyżowaniu ulic Zapolskiej i Żeromskiego w Chojnicach zderzyły się dwie skody fabie. Jeden z samochodów wypadł z drogi, przejechał przez chodnik i wpadł na prywatną posesję, uszkadzając ogrodzenie, wjazd do garażu. Auto zatrzymało się na domu. Na szczęście chodnikiem nie szły akurat żadne osoby, a chodzą tędy m.in. dzieci do pobliskiej „siódemki”.