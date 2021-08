Kolejny etap zmian w organizacji ruchu przy Bramie Wyżynnej w Gdańsku

Jak informują urzędnicy, w najbliższy czwartek, 12 sierpnia, zajęta zostanie lewa strona jezdni ul. Wały Jagiellońskie w kierunku Pruszcza Gdańskiego, a ruch pojazdów będzie odbywać się dwoma zawężonymi pasami ruchu (w tym po pasie zatoki autobusowej) oraz wskazanymi wyprzedzająco objazdami.

4[polecane]21875371[/polecane]

Znajdujące się w tym miejscu przystanki autobusowe zostaną przeniesione kilkanaście metrów dalej w kierunku Biskupiej Górki.

Ponadto, z uwagi na wykonywanie prac w tunelu pod Węzłem Unii Europejskiej i konieczność zachowania tam bezpiecznego miejsca dla prowadzenia ruchu, w poziomie "0" węzła w rejonie budynku Forum, otwarty zostanie przejazd na wprost w relacji do Pruszcza Gdańskiego. Objazdy dla ruchu ogólnego poprowadzone będą zaś ulicą 3 Maja oraz tunelem pod Forum Gdańsk.

Urząd Miejski w Gdańsku

Kierowcy poruszający się po tym obszarze muszą liczyć się z utrudnieniami co najmniej do końca bieżącego roku. Zmiany w organizacji ruchu związane są z budową przejścia naziemnego przy Bramie Wyżynnej oraz modernizacją nawierzchni fragmentu Wałów Jagiellońskich. Koszt inwestycji to ok. 5,8 mln złotych.