Kolejka przed biurem spisowym w Gdyni. Ostatnie godziny na udział w spisie powszechnym. Spóźnialscy, spieszcie się! red

Spisać będzie można się jeszcze dziś (30.09), do godz. 24.00. Część gdynian planuje jednak zrobić to odrobinę szybciej, do biura spisowego na ul. 10 Lutego stworzyła się długa kolejka. Przypominamy, że spis powszechny jest obowiązkowy. Istnieje kilka możliwości jego wypełnienia.