Kobieta w ciąży z Bytowa krążyła od szpitala do szpitala. "Urodziłam, ale jakim kosztem? Jakim stresem?"

Pani Agnieszka z Bytowa (imię zmienione na życzenie kobiety) była w szóstej ciąży. Jak mówi o sobie, niejedno już przeżyła i nie jest panikarą. W końcu na świat miało przyjść jej szóste, a nie pierwsze dziecko.

- Oczywiście, że miałam trochę obaw. Kiedy miałam skurcze co siedem minut, mąż najpierw skontaktował się ze szpitalem w Bytowie. Powiedzieli, że nie ma porodówki ani położnych i mam jechać do Kościerzyny. Usłyszał też, że jeśli jakimś cudem urodzę w Bytowie, to i tak wywiozą mnie do innego szpitala – wspomina pani Agnieszka, która po takich informacjach, spakowała się i wyruszyła z mężem do szpitala w Kościerzynie.