Kim jest Człowiek Roku 2020 Dziennika Bałtyckiego? Tomasz Augustyniak, urzędnik na czas pandemii Dorota Abramowicz

Jest urzędnikiem. Wcześniej państwowym, obecnie samorządowym. W 2020 r. jako szef Państwowej Inspekcji Sanitarnej na Pomorzu znalazł się nagle w centrum walki z pandemią. Codziennie informował o liczbach zakażeń i wyzdrowień, o ogniskach epidemii. Choć wielu stacjom w kraju to się nie udało, uruchomił na Pomorzu system pobierania wymazów oraz badań PCR, co uratowało życie i zdrowie wielu osób. Nominację do tytułu Człowieka Roku przyjmuje jako uznanie dla setek anonimowych pracowników sanepidu. - Każdy zarządzający jest wart tyle, co jego zespół - mówi Tomasz Augustyniak.