Kierowca ciężarówki przewoził jacht ze stoczni do miejsca wodowania. Nie miał odpowiednich uprawnień. Co mu grozi?

Gdańsk. Przewoził jacht ciężarówką. Nie miał odpowiednich uprawnień

Inspekcja Transportu Drogowego dba m.in. o to, by poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym, przeciwdziałać degradacji dróg, a także eliminować patologiczne zjawiska w transporcie. Dlatego co jakiś czas na drogach pojawiają się patrole, które kontrolują kierowców i sprawdzają, czy transport towarów, który wykonują, odbywa się zgodnie z prawem.

Nie inaczej było w poniedziałek 13.02. na drodze wojewódzkiej nr 501, nieopodal Gdańska. Inspektorzy zatrzymali kierowcę pojazdu z naczepą niskopodwoziową. To właśnie na niej przewożono duży jacht ze stoczni w Straszynie do miejsca wodowania w Sobieszewie.