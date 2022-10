Kiedy ferie zimowe? Ferie zimowe 2023 daty. Kiedy będą ferie zimowe 2023?

Ferie świąteczne 2022

Po powrocie do szkoły we wrześniu, wszyscy uczniowie zaczynają oczekiwać kolejnej długiej przerwy. Pierwsze dłuższe wolne przypada na święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. Uczniowie dostaną wtedy aż 8 dni laby. Ferie świąteczne 2022 roku wypadają od 23 do 31 grudnia 2022.