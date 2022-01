Kiedy dziecko potrzebuje plasterka na tęsknotę

Plasterek na tęsknotę nakleja autorka książki - Ewa ZawiszaWilk - pedagog, logopeda, mediator, terapeuta. W rozmowie wyjaśnia, jak poruszać trudne tematy z dzieckiem, w jaki sposób przebiega jego żałoba i kiedy należy zgłosić się do specjalisty.

W jaki sposób dziecko rozumie śmierć bliskiej osoby?

To zależy od dojrzałości dziecka. Nie tyle od samego wieku, ale od tego, jak jest przygotowane do tego trudnego tematu. Ile się z nim rozmawia, co się mu czyta. Dwoje dzieci w tym samym wieku może odebrać informację o śmierci w skrajnie odmienny sposób. Ma na to wpływ przede wszystkim środowisko, w jakim dziecko jest wychowywane, a także relacje rodzinne i podejście rodziców do wychowania.

Należy zwrócić uwagę na to, że dziś dzieci mają ograniczony kontakt ze starszym pokoleniem. Jest on wręcz wyznaczany – oczekiwane jest, że babcia zapowie swoją wizytę u wnuka i na odwrót. Można powiedzieć, że te relacje są regulowane, a w związku z tym dzieci mają znacznie mniej doświadczeń rodzinno-społecznych, mniej spontanicznych kontaktów z osobami bliskimi.