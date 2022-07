Kibice w Gdańsku nie czekają na kolejny mecz Lechii w europejskich pucharach. Średnie zainteresowanie rywalizacją z Akademiją Pandev

Niech przemówią liczby. W tym momencie sprzedanych jest ok. 10 tys. biletów na czwartkowy mecz Lechii z Akademiją Pandev. Biorąc pod uwagę wszelkie czynniki, czyli środek tygodnia, wakacje, godzinę rozpoczęcia (20.15), nie jest to wynik tragiczny, jeśli porównamy to choćby z meczami ligowymi w poprzednim sezonie, natomiast z drugiej strony do stanu euforycznego bardzo daleko.

Potencjał w Gdańsku jest przecież znacznie większy.

Warto przypomnieć choćby mecz z Broendby w sezonie 2019/20, podczas którego na stadionie w Gdańsku obecnych było 25 875 kibiców. Oczywiście, klasa rywala była wtedy znacznie wyższa, do tego była to II runda eliminacji Ligi Europy, a nie Ligi Konferencji. Złożyło się na to parę czynników. Ale czy powinna być aż tak duża dysproporcja? Wydaje się, że niekoniecznie.

Trzeba też wrzucić kamyczek do ogródka Lechii jako klubu.