Kibice Lechii Gdańsk pobiegli charytatywnie. Fani wspierają hospicjum im. ks. Dutkiewicza w Gdańsku[zdjęcia] Paweł Stankiewicz

Kibice Lechii Gdańsk pobiegli charytatywnie. Wydarzenie miało miejsce na Polsat Plus Arenie Gdańsk. Każdy uczestnik zaczynał bieg w godz. 10-15, ale musiał ukończyć go do godz. 16. Celem biegu było wsparcie hospicjum im. księdza Dutkiewicza w Gdańsku. Organizatorami biegu byli Kibice Razem Lechia Gdańsk oraz Stowarzyszenie Kibiców Lechii Gdańsk Lwy Północy. Zapraszamy go obejrzenia galerii zdjęć z tego biegu.