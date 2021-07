Kibice Lechii Gdańsk komentują w internecie grę drużyny przeciwko Jagiellonii w Białymstoku. "Dobry mecz i wysoki poziom"

Jeden punkt zdobyty w starciu z "Jagą" to wynik dobry czy rozczarowujący? Lechia pokazała, że ten sezon może być lepszy czy trudno wierzyć w walkę o podium? Kibice we wpisach internetowych ocenili pierwszy mecz biało-zielonych w nowych rozgrywkach.

- Remis na terenie "Jagi" jest jak najbardziej dobrym wynikiem - to jedna z opinii.

Kolejne były też optymistyczne.

- Szkoda grali całkiem nieźle - pisze internauta. A kolejny dodaje. - Dobry mecz i wysoki poziom. Obie drużyny mogły wygrać.

- Nie było tragedii i nawet momentami dobrze to się oglądało. Szkoda że tak szybko daliśmy sobie strzelić po uzyskaniu prowadzenia. Tylko dlaczego trener ściąga Ceesaya, który po przerwie był najlepszym zawodnikiem? No i Zlatan to tez niezły kocur jest! - można przeczytać na jednym z forów.