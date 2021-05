Kenny Saief rozczarował w Lechii Gdańsk i może się pakować. Zamiast dać jakość to się kłócił i łapał kartki, więc nikt tęsknić nie będzie

Na palcach jednej ręki można policzyć mecze, w których Kenny zagrał naprawdę dobrze. Miał udział w zwycięskim meczu w Bełchatowie z Rakowem Częstochowa, bo to po jego strzale piłkę do bramki dobił Jarosław Kubicki. Czasami miał pecha, bo w przegranym spotkaniu z Wisłą Płock w Gdańsku błysnął dobrymi podaniami, ale Conrado pozbawił go asyst. To były jednak sytuacje nieliczne. Saief z pewnością ma umiejętności techniczne, wygrywał większość dryblingów, ale to była sztuka dla sztuki. Kręcił kółeczka, ogrywał przeciwników, ale kompletnie nic z tego nie wynikało dla drużyny. Piłkarz bardziej został zapamiętany z gestykulacji, kłótni z sędziami, do których miał ciągłe pretensje i trudno było zauważyć jego większe zaangażowanie w wynikowe losy biało-zielonych. Nie potrafił strzelić gola, miał problem z asystami i jedyne, o co się skutecznie postarał, to osiem żółtych kartek. Ostatnią dostał w meczu z Cracovią i w ten sposób pożegnał się z Lechią, bo w Białymstoku będzie pauzować. Nikt za nim tęsknić nie będzie, bo z pewnością Lechia może w to miejsce sprowadzić piłkarza lepszego, dającego więcej jakości i chcącego walczyć dla drużyny. Zresztą trener Piotr Stokowiec też już był poirytowany postawą Saiefa na boisku, bo przed meczem z „Pasami” wpuszczał tego piłkarza na boisko tylko z ławki rezerwowych. Dał mu szansę w spotkaniu z Cracovią, ale Kenny po raz kolejny zawiódł i może się pakować.