Katarzyna Nosowska: Teraz jestem w zgodzie ze sobą. Festiwalowa rozmowa o jej najnowszej książce "Powrót z Bambuko"

Punktem wyjścia przyjazdu artystki na festiwal "Miasto słowa" była jej najnowsza, jeszcze gorąca książka pt. "Powrót z Bambuko". Z wokalistką rozmawiała Katarzyna Janowska i chwilami można było odnieść wrażenie jakby ze sobą rozmawiało dwóch... coachów. Bo "Powrót z Bambuko" to historia spojrzenia w głąb siebie.

O tym patrzeniu na siebie bez maski, Katarzyna Nosowska mówiła m.in. tak:

- Jestem szczęśliwa, że wykorzystałam ostatnie piętnaście lat na to, żeby rozpocząć przygodę zaprzyjaźniania się ze sobą. To nie było łatwe. Musiałam uruchomić pokłady pierwotnej sympatii do siebie. To był proces długotrwały. Ale byłam nieprzejednana w tym procesie. Chociaż początkowo nie odnotowywałam sukcesów w tej materii. Ale to się zmieniło po takiej naprawdę silnej, ekstremalnie mocnej przemianie, która miała miejsce w moim życiu, w wyniku pewnych zdarzeń losowych. I wspaniale, że to się stało przed pięćdziesiątką. Bo pięćdziesiątka to taki moment, kiedy naprawdę powinniśmy wiedzieć, jak chcielibyśmy przeżyć ten ostatni nasz czas na tej planecie. Mnie się to udało. I teraz jestem w zgodzie ze sobą