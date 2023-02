Kaszubski splin… Nostalgiczna wyprawa w czerni i bieli Krzysztof Maria Załuski

Znowu minął tydzień. Czuję się całkowicie wypatroszony. Szef redakcji, z którym pracowałem od półtora roku, poszedł do Warszawy. Przyszedł nowy. Ze Szczecina. A z nowymi nigdy nie wiadomo. Więc zanim zagoni do roboty, trzeba odpocząć. Wyjść na spacer. Odetchnąć. Przemyśleć to i owo. Najlepiej w jakieś pustce. Gdzie nie ma nic poza ciszą i śniegiem, który spadł nocą tak niespodziewanie.