Karolina Owczarz i Monika Kucinić zmierzą się na gali KSW 61 w Ergo Arenie. Która jest piękniejsza? Musicie zobaczyć zdjęcia [galeria]

Karolina Kowalkiewicz rozgrzała kibiców do czerwoności. Co za zdjęcie zawodniczki MMA! [GALERIA]

Karolina Kowalkiewicz (MMA 12-6) ma za sobą trudny okres w karierze sportowej. Była pretendentka do pasa mistrzyni UFC przegrała cztery ostatnie walki, stawką kolejnej może być jej przyszłość w największej organizacji na świecie. Łodzianka przygotowuje się do powrotu do Oktagonu, planowanego na lipiec. Pomiędzy treningami potrafi rozpalić wyobraźnię kibiców do czerwoności. Jej ostatnie zdjęcie w bieliźnie rozpętało w mediach społecznościowych burzę komentarzy. Dla potencjalnych adoratorów mamy jednak złą wiadomość - w ubiegłym roku Kowalkiewicz poślubiła swojego trenera, Łukasza Zaborowskiego. Wciąż jest jednak ulubienicą dużej części męskiej publiczności. Zobacz, dlaczego!