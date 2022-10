Karol Szopiński z Red Devils Chojnice: Nie ma problemu, którego nie da się rozwiązać. Klub nie jest obojętny dla naszego miasta

Red Devils Chojnice w futsalowej Ekstraklasie 2022/2023

Jeszcze niedawno Red Devils Chojnice wisiało nad przepaścią i było o krok od degradacji, ale ostatecznie czarne chmury zniknęły i chluba miasta pozostała na futsalowej mapie Polski.

Z tonącego okrętu, jakim przez kilka miesięcy była pomorska drużyna, nie uciekł Karol Szopiński. Dlaczego 27-latek pozostał na pokładzie? - Wbrew temu, co mówiono, byłem dobrej myśli. Wiedziałem, że sytuacja nie należy do najłatwiejszych, jednak wychodzę z założenia, że nie ma takiego problemu, którego nie da się rozwiązać. Mam świadomość, że klub nie był i nie jest obojętny dla miasta. Moja decyzja była poparta może nie tyle regionalnym patriotyzmem, co chęcią dalszego występowania dla lokalnej publiczności. Teraz mogę z pełną świadomością powiedzieć, że jako chojniczanin mam nadal przyjemność reprezentować barwy klubu z miasta, z którego pochodzę – cieszy się zdolny piłkarz.